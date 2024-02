Weimar. Die Flucht vor dem Krieg verändert das Leben unzähliger Menschen weltweit. Ebenso auch das, der in Weimar wohnhaften Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier ihre Erlebnisse schildern.

Matvii, Olha, Nadiia und Marina kamen alle auf unterschiedlichen Wegen aus der Ukraine nach Weimar. Sie stehen stellvertretend für die mehr als 1000 Menschen, die dieser Tage in der Kulturstadt Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat suchen. Am 24. Februar jährte sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Wie lange dieser Krieg noch dauert, weiß auch heute noch keiner.