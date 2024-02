Weimar. Mehr als 100 Jugendliche besuchen die Spezialschule auf Schloss Belvedere. Im nächsten Schuljahr gefragt sind Instrumentalisten an Akkordeon, Fagott, Tuba, Viola, Violoncello, Kontrabass und Schlagzeug.

Das Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere ist für aktuell 106 Jugendliche das Sprungbrett zu einer professionellen Musikerkarriere. In der Schülerschaft gibt es viele Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Wer an dieser Chance teilhaben will, kann sich noch bis zum 1. März für die kommenden Eignungsprüfungen anmelden. Gefragt sind vor allem junge Menschen, die Akkordeon, Fagott, Tuba, Viola, Violoncello, Kontrabass oder Schlagzeug beherrschen.

Die Eignungsprüfung findet am 8. März statt. Sie besteht aus einem rund 15-minütigen Vorspiel auf dem Instrument, der Überprüfung der Grundmusikalität und des Wissens in Musiktheorie und Gehörbildung sowie einem persönlichen Gespräch mit dem Bewerber oder der Bewerberin. Vorgespielt werden kann auf allen Orchesterinstrumenten, Klavier, Orgel, Akkordeon, Blockflöte, Gitarre sowie klassischer Gesang (nach dem Stimmwechsel) und Komposition.

Vorgespielt werden soll ein Programm aus zwei Vortragsstücken unterschiedlichen Charakters oder verschiedener Epochen und einem Technikteil. Der Technikteil beinhaltet Tonleitern, Dreiklänge, Akkorde in verschiedenen Artikulationsarten und möglicherweise auch eine Etüde. Der Vorspielteil soll keine Titel aus dem Pop-Bereich enthalten. Gegebenenfalls bittet die Prüfungskommission um kurzen Probeunterricht oder eine Blattspielübung. Zur allgemeinen Musikalität gehört auch für Instrumentalisten das Singen, hörendes Erkennen von Intervallen und Dreiklängen, Nachsing-, Fortsetzungs- und Blattsing-Übungen mit Melodien und Rhythmen.

