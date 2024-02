Weimar. Nichts fürs chartsverwöhnte Publikum: Das Viergespann um Norbert Radig spielt ein Konzert im Gewölbekeller der Stadtbücherei.

Norbert Radig kennt man in verschiedenen Konstellationen auf der Bühne, etwa mit der Band „Radig“ oder als „Project Unplugged“. Bei „Radig und die Herren“ nimmt er drei Musikerfreunde mit ins Boot und spielt am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr ein Konzert im Gewölbekeller der Stadtbücherei. „Es geht nicht darum, ein chartsverwöhntes Publikum zu befriedigen. Das tun andere zur Genüge. Es geht um eigene Stücke und Songs, die eher selten gespielt werden und doch nicht unbekannt sind“, erklärt Norbert Radig. Das Publikum erwartet ein Programm, das viele Genres bedient, ein „bunter Strauß schöner Melodien in deutscher und englischer Sprache“. Für schlechte Musik hingegen, sagen die vier Herren, seien sie zu alt.

red