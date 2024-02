Weimar. Das Kino Lichthaus zeigt die dramatische Story um die Pädagogin mit revolutionären Ideen.

Für ihre Idee des selbstbestimmten Lernens ist Maria Montessori in die Geschichte eingegangen. Léa Todorov bringt die dramatische Lebens- und Liebesgeschichte auf die Leinwand. So war sie eine der ersten Medizinstudentinnen Italiens und kämpfte zeitlebens gegen Widerstände an. Ab 7. März ist „Maria Montessori“ im Weimarer Kino Lichthaus zu sehen.

red