Zur nächsten Schulmeisterschaft der Gastronomie tritt der Nachwuchs am kommenden Dienstag, 5. März, im Hotel am Schloß in Apolda an. Der Wettbewerb an den Töpfen und Pfannen und natürlich im Service beginnt gegen 7.30 Uhr und wird voraussichtlich bis 14 Uhr durchgeführt sein.

red