Krakendorf. Nach tagelangem mildem Wetter steuert der Winter nun auf sein meteorologisches Ende zu.

Zumindest in der Rechnung der Meteorologen ist der Winter bald überstanden: Am Freitag beginnt nach Experten-Sichtweise der Frühling. Der aktuelle Blick aus dem Fenster und in die Natur scheint dem uneingeschränkt Recht zu geben: So wie hier die Winterlinge an einem Hang oberhalb des kleinen Blankenhainer Ortsteils Krakendorf erleben die Frühblüher durch die milden Temperaturen der letzten Wochen ihre Konjunkturzeit. Längst sind Schneeglöckchen, Märzenbecher und Krokus mit am Start, und die Zeit, wo in den Wäldern des Weimarer Landes der Bärlauch saftige Blätter treibt, lässt sich in Tagen beziffern.