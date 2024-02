Apolda. Die Veranstaltung wird von der Initiative Jetzt Erst Recht und dem Netzwerk Buntes Weimarer Land im Mehrgenerationenhaus organisiert.

Im Mehrgenerationenhaus Apolda in der Dornburger Straße 14 wird es am Donnerstag, 29. Februar, ein Begegnungscafé von Geflüchteten und Apoldaern geben. Ab 18 Uhr sind alle eingeladen, bei Essen auf Spendenbasis ins Gespräch zu kommen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Initiative Jetzt Erst Recht in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Buntes Weimarer Land. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Gäste. Vor Ort wird es Übersetzungen ins Russische, Ukrainische, Arabische und Kurdische geben.