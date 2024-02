Weimar. Marvin Reinhart stellt sich auf den Streik ein.

Unser Vermieter hatte es schon lange angekündigt und am Dienstagmorgen war es bittere Realität – im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen der Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage, so hieß es, muss der Warmwasserspeicher ausgetauscht werden. Los gingen diese Arbeiten in aller Frühe. Damit hatte ich die Qual der Wahl: entweder auf Schlaf oder auf die warme Dusche verzichten.