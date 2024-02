Apolda. Die Polizei hat zwei mit jungen Männern besetzte Audis in Apolda gestoppt. Einer der Männer hielt eine schussbereite Waffe aus dem Autofenster.

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr zwei Autos am Heideberg in Apolda beobachtet, aus dem einen Audi hielt einer der Mitfahrer einen Gegenstand, bei dem es sich vermutlich um eine Waffe handelte.

Nach Angaben der Polizei war ein lauter Knall zu hören. Die Zivilpolizisten stoppten die beiden Fahrzeuge und kontrollierten die Fahrer und Mitfahrer, fünf Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren.

Einer der jungen Männer versuchte, sich vor der Kontrolle noch schnell der Waffe zu entledigen und versteckte diese unter dem Hinterrad eines vor Ort geparkten Autos. Es handelte sich dabei um eine schussbereite Gasdruckpistole mit einer Patrone im Lauf und einem vollen Magazin. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe und erstattete Anzeigen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red