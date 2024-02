Weimar. Ein Fahrradfahrer ist in Weimar auf die Fahrbahn gestürzt. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Weimar.

Ein Rentner ist Dienstagnachmittag in Weimar gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war er erst mit seinem Fahrrad auf der Schwanseestraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampel an der B7 schob er sein Fahrrad über die Straße, als ihm plötzlich schwindlig wurde. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Kopf. Er kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum.

Einbruchsversuch in Apotheke

In der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte in eine Apotheke in der Weimarer Südstadt einzubrechen. Dafür manipulierten sie nach Angaben der Polizei am Schloss der Eingangstür im Treppenhaus, konnten die Tür aber nicht öffnen. Es entstand ein Schaden am Türmechanismus in Höhe von etwa 200 Euro.

Graffiti an Garagen gesprüht

Unbekannte haben am Wochenendes in einem Garagenkomplex in Weimar-Nord insgesamt acht Garagen mit Graffiti besprüht. Das größte Graffiti war nach Angaben der Polizei sechs Meter lang. Die schwarzen Schriftzüge mit Fußballbezug verursachten einen Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

