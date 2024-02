Apolda. Zur nächsten Afterwork-Party wird für den 21. März ab 18 Uhr ins Hotel am Schloß in Apolda gebeten.

Entspannung nach Feierabend und dabei nette Gespräche bei Getränken und Fingerfood haben - das ist am 21. März wieder möglich. Ab 18 Uhr soll an diesem Abend wieder eine Afterwork-Party stattfinden. Dazu gibt es Musik. Ort fürs Vergnügen wird wieder das Hotel am Schloß in Apolda sein. Die Veranstaltung für jedermann soll bis gegen 22 Uhr dauern und kostet 20 Euro Eintritt pro Nase. Im Vorverkauf ist die Karte für 17,50 Euro zu haben.