Weimar. DNT klärt mit neuem Bühnenstück ein für alle Mal: Ist das Kunst oder kann das weg?

Kunst liegt im Auge des Betrachters, klar. Doch was Marc (Nahuel Häflinger) sieht, ist, dass sich sein Freund Serge (Marcus Horn) mit seinem jüngsten Kunstankauf kräftig übers Ohr hauen lassen hat. Die vollkommen weiß gepinselte Leinwand soll 200.000 Francs (rund 30.500 Euro) wert sein? Marc kommt kaum noch aus dem Lachen heraus. Was für ein Prolet, denkt Serge, und vertieft sich genervt in seinen Seneca.