Weimar/Weimarer Land. Kreis-Unternehmen will vor allem Schülerverkehr aufrecht erhalten. Ausstand hat weniger Auswirkungen als hoher Krankenstand

Während Weimars Stadtbusse wegen des Streiks im kommunalen Nahverkehr am Mittwoch komplett stillgestanden haben und dies auch am Donnerstag der Fall sein wird, versucht die PVG Weimarer Land, an den beiden Streiktagen vor allem den Schülerverkehr aufrechtzuerhalten. Mit einem verringerten Angebot wolle das Unternehmen aber dennoch flächendeckend unterwegs sein, hieß es am Mittwoch aus dem Betriebsteil in Weimar.