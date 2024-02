Weimar. Am Bertuchhaus werden Arbeiten am Dach ausgeführt

Erheblich flüssiger als noch am Tag zuvor ist am Mittwoch der Verkehr an der halbseitigen Sperrung der Karl-Liebknecht-Straße vorbeigekommen. Das war dem Busfahrerstreik geschuldet, weil nur sie sowie Taxen und Fahrräder eigentlich stadteinwärts dort unterwegs sein dürfen. Die Sperrung wurde eingerichtet, damit eine Firma am Stadtmuseum die Dachrinnen reinigen sowie Ausbesserungen an den Ziegeln vornehmen konnte.