Bad Berka. Der Kunst-Aktionstag an der Zentralklinik in Bad Berka erlebt am Samstag seine 14. Auflage mit voraussichtlich 30 Ständen.

„Fit für Kunst“ kehrt in heimische Gefilde zurück: Der Aktionstag zum Mitmachen, Anschauen oder Kaufen an der Zentralklinik Bad Berka erlebt am Samstag, 2. März, von 10 bis 17 Uhr seine 14. Auflage. Sie steigt am traditionellen Schauplatz, dem Klinik-Foyer. Für die letzte Auflage im März 2020 hatte das Organisationsteam um Dagmar Müller und Sabine Fritsche noch in das Kulturhaus „Station 33“ ausweichen müssen.

