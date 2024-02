Weimar. Ökumenische Gottesdienste in Weimar finden in der Herderkirche, in der katholischen Kirche in Oberweimar, und in der Katholischen Kirche St. Bonifatius in Schöndorf statt.

Weltweit wird am kommenden Freitag, 1. März, im Rahmen des Weltgebetstags der Frauen unter dem Motto „…durch das Band des Friedens“ gebetet, wobei Palästina als Schwerpunktland gewählt wurde. Bereits vor 7 Jahren war diese Wahl getroffen worden, nun mit besonderer Brisanz, heißt es.

In Weimar finden mehrere ökumenische Gottesdienste statt: um 17 Uhr in der Herderkirche, um 18 Uhr in der Katholischen Kirche in Oberweimar sowie in der Katholischen Kirche St. Bonifatius in Schöndorf. Der Ablauf der Gottesdienste wird in allen drei Kirchen unterschiedlich sein. Es werden Chöre, Friedensgebete und landestypische Lieder zu hören sein, sowie auch Speisen aus Palästina serviert. „Auch in Weimar wollen wir uns zusammenschließen, um auf die Stimmen von Frauen aus Palästina und ihre Sehnsucht nach Frieden in der Region zu hören und sie zu teilen“, so Pfarrerin Teresa Tenbergen.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, Verständigung, Versöhnung und Frieden in Israel, Palästina, im Nahen Osten und in Deutschland zu fördern. Die ökumenische Bewegung des Weltgebetstags der Frauen besteht seit über 130 Jahren und verbindet Menschen in 108 Ländern.

red