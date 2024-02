Weimar. Unternehmen bewirbt sich mit innovativem Modernisierungsansatz in Weimar West um die begehrte Trophäe.

Mit ihrem Umbau- und Sanierungsprojekt in der Moskauer Straße 126 und 45 hat sich die Weimarer Wohnstätte für den Deutschen Bauherrenpreis beworben. Er wird alle zwei Jahre vergeben und gilt in der Branche als wichtigste Auszeichnung im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland. Prämiert werden Projekte im Spannungsfeld des Mottos „Hohe Qualität – tragbare Kosten“.