Weimar. Bundesweit startet in einigen Tagen ein Projekt unter dem Titel „SpoSpiTo“. Auch für Weimars Kinder wird es dann ernst.

Für über 100.000 Kinder starte am Montag, 11. März, bundesweit eines der größten Schulprojekte in Deutschland für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg. Insgesamt 647 Kinder aus drei Weimarer Grundschulen – 389 Schülerinnen und Schüler aus der Pestalozzi-Grundschule, 77 von der Grundschule Legefeld sowie 179 von der Grundschule Schöndorf – können kostenlos daran teilnehmen. Die Teilnahmegebühren für die Weimarer Schülerinnen und Schüler an dem Projekt mit dem Titel „SpoSpiTo“, kurz für „Sporteln-Spielen-Toben“, übernimmt die Stadt, heißt es aus dem Weimarer Rathaus.