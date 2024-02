Weimar. Würdigung für beste Sportlerinnen, Sportler, Teams, Trainer und mehr.

In der ausverkauften Weimarhalle steigt am 9. März der sportgesellschaftliche Höhepunkt des Jahres. Im feierlichen Rahmen werden bei der Gala des Weimarer Sports die Besten des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Vergeben werden die Preise unter anderem in den Kategorien Sportlerin und Sportler des Jahres, Nachwuchssportler und -sportlerinnen des Jahres sowie für das erfolgreichste Team. Gewürdigt wird darüber hinaus ein sportliches Lebenswerk.