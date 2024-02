Weimar. Licht, Farbe, Weimar: Claus Bachs Fotografien interpretieren Gebäude der Kulturstadt neu.

Die Stadtbücherei präsentiert eine neue Ausstellung des Weimarer Fotografen Claus Bach, der Bauwerke, Alltagsobjekte und Skulpturen Weimars in den Grundfarben des Bauhauses, rot, gelb und blau, mittels Lichtinszenierung in der Dämmerung zeitgenössisch interpretiert. Die Ausstellung soll eine fotografische Hommage an den ambivalenten Geist des Ortes bieten, teilweise mit ironisch-expressiver Note. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr im Gewölbekeller der Stadtbücherei statt. Uwe Warnke, Berliner Autor, Herausgeber und Verleger, wird zur Eröffnung sprechen. Die Musikmanufaktur „Silke Gonska & Frieder Bergner“ begleitet die Präsentation mit passender Musik.

