Weimar. Arbeitslosigkeit sinkt leicht in Weimar und nimmt im Landkreis etwas zu. Insgesamt sind derzeit rund gemeldete 650 Stellen unbesetzt

Unterschiedlich hat sich im Februar der Arbeitsmarkt in der Region entwickelt. Nach Angaben der Arbeitsagentur Thüringen Mitte ist die Arbeitslosigkeit in Weimar im Vergleich zum Januar um 25 Betroffene auf nunmehr 2121 gemeldete Jobsuchende gesunken. Im Weimarer Land stieg die Zahl um 20 auf zuletzt 2076 Arbeitslose. Mit 4,8 Prozent fiel die im Vergleich zum Vormonat leicht erhöhte Arbeitslosenquote im Kreis dennoch deutlich niedriger als die von konstant 6,5 Prozent in Weimar.

Im vergangenen Monat meldeten sich 428 Menschen in Weimar und 476 im Weimarer Land arbeitslos. Davon kamen in der Stadt 141 Betroffene direkt aus Erwerbstätigkeit, im Kreis waren es 183. Ihre Arbeitslosigkeit konnten zeitgleich 454 Menschen in Weimar und 456 im Weimarer Land beenden. Davon nahmen allerdings nur insgesamt 254 eine neue Arbeit auf, teilte die Agentur mit.

Die Unternehmen suchen den Angaben zufolge weiterhin Mitarbeitende: 124 Stellen wurden im Februar in Weimar neu gemeldet, im Landkreis waren es 96. Für die Stadt ergibt das im Vergleich zum Januar ein Plus von 47 Angeboten, im Kreis eine Zunahme um 27 Stellen.

Die meisten freien unter den aktuell 312 gemeldeten Stellen in Weimar gibt es in den Branchen wirtschaftliche Dienstleistungen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Gastgewerbe, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Im Landkreis herrsche bei den 337 freien Stellen im Bestand die größte Nachfrage nach neuem Personal in den Branchen Handel, Kraftfahrzeug-Reparaturen, wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen.

red