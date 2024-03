Weimar. Pfarrer und Verleger ehren Elisabeth Asshoff am 29. Februar. Sie befasste sich in zwei Büchern mit der Weimarer Herderkirche.

Ihren 80. Geburtstag feierte Autorin Elisabeth Asshoff am 29. Februar. Dass dies eigentlich ihr 20. Geburtstag wäre, da das Datum ja nur alle vier Jahre wiederkehrt, fiel auch Steffen Knabe auf. Der Verleger gratulierte seiner Autorin persönlich. Unter den Gratulanten befanden sich auch Pfarrer Sebastian Kircheis.

Elisabeth Asshoff, ehemalige Lateinlehrerin, verfasste in den vergangenen Jahren zwei wissenschaftliche Werke zum Cranach-Altar und den Epitaphien in der Weimarer Herderkirche, die in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde im Knabe-Verlag publiziert wurden.

red