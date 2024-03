Weimar. Zu künstlicher Intelligenz, zuversichtlicher Politik und Ostperspektiven gibt es Denkanstöße von Experten im DNT.

Am Wochenende startet die 31. Ausgabe der Weimarer Reden. Den Anfang im DNT macht am 3. März die Ingenieurin Kenza Ait Si Abbou, die als Expertin für künstliche Intelligenz (KI) gilt. An den kommenden Sonntagen, jeweils um 11 Uhr, geben außerdem Carsten Brosda und Dirk Oschmann Denkanstöße zum Thema „flüchtige Wahrheiten“.

Die Journalistin und Autorin Liane von Billerbeck moderiert die Veranstaltungsreihe. Kenza Ait Si Abbou ist Managerin für KI und Robotik und im Vorstand beim Logistikdienstleister Fiege. Die KI-Expertin will Angst vor der neuen Technik nehmen und zugleich angemessene Rahmenbedingungen für die Nutzung bestimmen.

Erwartet wird in der Woche darauf Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg, der aus seiner Sicht erklärt, wie man politisch mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten besser umgehen sollte und warum es sich lohnt, mehr Zuversicht zu wagen. Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann schließt den Reigen mit seiner Forderung, unbehandelte Verwerfungen des deutsch-deutschen Vereinigungsprozesses anzuerkennen. Im Anschluss an die Ausführungen der Referenten treten diese in den Austausch mit dem Publikum. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

red