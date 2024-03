Weimar. Erneut haben Unbekannte aus einem Laden für Motorräder ein Dutzend Fahrzeuge entwendet. Einem Passanten passte zudem der Blick eines Hundes nicht. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar:

Bereits zum wiederholten Male haben Diebe Crossmotorräder direkt aus einem Verkaufsraum in der Weimarer Straße Lützendorf entwendet. Wie die Polizei schreibt, müssen die Täter in der Nacht zu Freitag zugeschlagen haben. Sie gingen über eine Böschung an der Bundesstraße 8 auf das umfriedete Grundstück und dann in den Verkaufsraum.

Dort rissen sie sich insgesamt zwölf Motorräder unter den Nagel und entkamen unerkannt. Die Beamten schätzen den Beutewert auf einen sechsstelligen Betrag. Wahrscheinlich nutzten die Täter zum Abtransport ein oder mehrere weitere Fahrzeuge. Nun hoffen die Beamten auf Zeugen. Wer im genannten Zeitraum ein auffälliges Fahrzeug auf der Bundesstraße gesehen hat, wird gebeten sich unter der 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 55752/2024, zu melden.

Lkw-Fahrer verliert Kontrolle

Ein Lkw hat am Donnerstagmittag auf der Landstraße 1052 für erheblichen Sachschaden gesorgt. Der Fahrer hatte aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Gespann verloren und fuhr gegen die Leitplanke, dann einen Leitpfosten und einen Streugutkasten ehe er zum Stehen kam. Zwar verletzte er sich beim Unfall nicht zusätzlich, wie die Polizei mitteilte, wurde aber zur Abklärung seines Zustandes dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden.

Dem Hund den Blick versperrt

Einem Mann in Legefeld missfiel der Blick eines Hundes derart, dass er zu weißer Lackfarbe griff. Laut Angaben der Polizei besprühte der unbekannte Täter die Fensterscheibe der Erdgeschosswohnung damit, um vor den Blicken des Vierbeiners geschützt zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Lkw 1 Ampel 0

Zu einem weiteren Lkw-Unfall kam es am Donnerstagmorgen in der Berkaer Straße stadteinwärts. Laut Meldung der Polizei wollte der Fahrer nach rechts abbiegen und stieß dabei mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Fußgängerampel. Ob er den Unfall bemerkte, ist nicht bekannt, in jedem Fall fuhr er weiter. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

red