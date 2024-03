Weimar. Eberhard Eckart über die Menschenwürde, die Solidarität im Grundgesetz festschreibt.

Aktuell ist wieder die Frage nach unserer Demokratie, nach ihren Möglichkeiten, aber auch ihren Gefährdungen, aufgebrochen. Schnell kommen wir dabei auf die Frage nach unserem Menschenbild. In unserer Gesellschaft ist eine einheitliche Antwort nicht möglich, da auf unterschiedliche Weltbilder auch unterschiedliche Begründungen folgen.

Eberhard Eckart ist Pfarrer in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Weimar.

Der Grundgesetz-Artikel 1 – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – gibt die Richtung für unser demokratisches Miteinander vor. Im jüdisch-christlichen Kontext wird diese Würde abgeleitet von der Schöpfungstat Gottes, der den Menschen als sein Ebenbild schuf. Das heißt nicht, dass der Mensch Gott ebenbürtig sei. Gemeint ist damit, dass er Wesensmerkmale Gottes besitzt, die ihn zu einem freien und schöpferischen Wesen machen.

Die Menschenwürde ist somit Gabe Gottes und steht über staatlicher Verfügungsgewalt. Wäre sie etwas, was Menschen verleihen könnten, könnten sie diese auch wieder entziehen – dies ist aber ausgeschlossen durch das „unantastbar“. Aus der Würde des Menschen ergeben sich die Menschenrechte, die ebenfalls über jeder staatlichen Verfügungsgewalt stehen.

Größte Verbrechen passieren, wenn Würde entzogen wird

Eine Gabe enthält immer auch eine Aufgabe. Wenn jeder Mensch eine unantastbare Würde besitzt, müssen wir für Menschen eintreten, deren Würde mit Füßen getreten wird. In der Geschichte sind die größten Verbrechen immer dann passiert, wenn sich Menschen entschlossen, anderen ihre Würde zu entziehen.

Eine Errungenschaft der Demokratie ist die Wahlfreiheit. Hier kann ich entscheiden, was ich will und was nicht. Dieses Recht wahrzunehmen, ist eine Pflicht in einer lebendigen Demokratie. Manchmal sind extreme Gruppen nur deshalb so stark, weil sie ihre Mitglieder mobilisieren können. Jammern und protestieren über die Entscheidungen anderer, bringt niemanden weiter.

