Weimar. Erwartungsgemäß steht das Fraktionsvorsitz-Duo an der Spitze der insgesamt 42 Kandidatinnen und Kandidaten

Die Weimarer Bündnis-Grünen haben ihre 42 Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl am 26, Mai gekürt. Darin stecken durchaus einige Überraschungen.

Erwartungsgemäß führt der langjährige Fraktionsvorsitzende und aktuelle OB-Kandidat, der Historiker und Spachwissenschaftler Andreas Leps, die Liste für die Kommunalwahl an. Auf Platz zwei folgt die Sozialwissenschaftlerin und Co-Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm, die zugleich mit dem Apoldaer Max Reschke an der Spitze der Landespartei steht. Auf Platz drei steht Bärbel Fiedler, wissenschaftliche Bibliothekarin und Historikerin sowie zuletzt Vorsitzende des Weimarer Stadtrates. Dahinter finden sich auf der Liste Anton Brokow-Loga, Ines Bolle und Carsten Meyer, die dem letzten Stadtrat ebenso angehört haben, sowie Katja Wolf und Vorstandsmitglied Maximilian Volz. Die bisherige Stadträtin Sigrun Lüdde, die zuletzt im Juli 2022 in den Stadtrat nachgerückt war, steht auf Platz 31. Daniel Schmidt, der seit Februar 2022 für die Bündnis-Grünen im Stadtrat gesessen hat, fehlt ganz. Dafür überrascht Franziska Fährmann, bis zum Sommer 2020 Stadträtin in der Fraktion der Linken und zuletzt fraktionslose Stadträtin, auf Platz 11.

Vorstandsmitglied Maximilian Volz zeigte sich in einer Pressemitteilung „begeistert über 42 motivierte und engagierte Menschen, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen kommen und vielfältige Expertise mitbringen“. Die Kandidatinnen und Kandidaten hätten die Mitglieder „mit klaren Visionen und Ideen für Weimar“ überzeugt. Schwerpunkte seien inhaltlich Klima- und Umweltschutz, die Mobilitätswende „und eine Stadt für alle Menschen“, erläutert Maximilian Volz abschließend.

red/se