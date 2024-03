Weimar. Behinderungen lauern für Straßenbau und Suchschachtung.

In Süßenborn und Tröbsdorf behindern Vollsperrungen ab Montag, dem 4. März, nach Angaben der Stadtverwaltung den Verkehr. In Süßenborn gehen der grundhafte Straßen- und der Kanalbau am Friedhofsweg weiter. Das wird voraussichtlich bis Anfang Mai dauern. In Tröbsdorf finden an der Herrengasse 5 Suchschachtungen statt, die bis Mitte März vorgesehen seien. Die Herrengasse bleibe aber laut Stadt aus beiden Richtungen bis zur Baustelle befahrbar.

red