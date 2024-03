Weimar. Für den 8. März hat sich das Theater etwas besonderes ausgedacht: Auf dem Programm steht „Frauen Hochsaison“.

Für den kommenden Freitag anstehenden Weltfrauentag hat sich das Galli-Theater etwas einfallen lassen: Gespielt wird am 8. März, 17 und 20 Uhr, die Komödie „Frauen Hochsaison“. Krispin Wich und Simon Fütterer finden die Bühne voller Frauenkostüme vor und fragen sich „wie kommen wir hier wieder raus?“. Karl Knall, alias Prof. Dr. Senfstößel, und Hartmut Harrer fordern sich in heißen Verkleidungen und scharfen Dialogen zu immer neuen Duellen heraus.

Schon zuvor ist der Spielplan gut gefüllt. Am Mittwoch, 20 Uhr, steht „Der Froschkönig für Erwachsene“ auf dem Programm, am Donnerstag und Samstag jeweils 20 Uhr „Ehekracher“ sowie am Samstag und Sonntag um 16 Uhr „Hans im Glück“.

red