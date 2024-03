Weimar. SOS-Familienzentrum ruft zum Frühlingsbasar für Klamotten

Im Klamottenstübchen des SOS-Familienzentrums heißt es gleich zu Beginn des Monats: „Alles muss raus!“ Interessierte sind am 2. März von 11 bis 15 Uhr beim Frühjahrsbasar in der Einrichtung in der Abraham-Lincoln-Straße willkommen. Dieser zusätzlich geöffnete Samstag soll dazu dienen, den Winter-Abverkauf mit den ohnehin momentan reduzierten Preisen im Klamottenstübchen optimal zu verbinden, heißt es in der Einladung des SOS-Familienzentrums. Wenn nach dem Basar genug Platz geschaffen wurde, dürfe endlich der Frühling auch im Klamottenstübchen einziehen. Regulär geöffnet hat es montags 9 bis 11.45 und 15 bis 17.45 Uhr sowie dienstags und mittwochs 15 bis 17.45 Uhr. Zu diesen Zeiten können auch Kleiderspenden abgegeben werden.

red