Tiefengruben. Am Dienstagabend geht es im Ortsteil der Kurstadt unter anderem um Hochwasserschutz und die Sanierung des Teiches.

Die Stadt Bad Berka setzt die Reihe ihrer Einwohnerversammlungen fort: Am Dienstag, 5. März, ist das Rundplatzdorf Tiefengruben an der Reihe. Die Bürger des Ortsteils sind für 18 Uhr in das Bürgerhaus (Dorfstr. 59) eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der weitere Fortgang der Hochwasserschutz-Maßnahmen, die Sanierung des Dorfteiches, die Pflege der Gräben, Parkplätze am Ortseingang am Wäldchen sowie der Stand des Breitband-Ausbaus. Katjana Hesse wird die Gelegenheit nutzen und sich als Ansprechpartnerin der Südkreis-Ehrenamtsagentur vorstellen. Bürgermeister Michael Jahn (CDU), Ortsteilbürgermeisterin Birgit Münchberg (parteilos) und Mitarbeiter der Verwaltung beantworten auch Fragen der Bürger.

red