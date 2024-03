Weimar. „Who cares?“ Diese Frage bekommt unter anderem durch den Regisseur Stephan Witthöft und seinen Dokumentarstreifen am Montagabend eine neue Facette.

Um ein Thema, das fast jeden irgendwann betrifft, geht es in einem Film- und Gesprächsabend am Montag, 4. März, ab 19 Uhr im kommunalen Mon-Ami-Kino am Goetheplatz. „Who cares? Wen kümmert’s, dass wir uns kümmern?“ – so lautet der Titel. Der Dokumentarfilm porträtiert Ärzte, Hebammen und Pfleger in ihrem täglichen Bemühen, Menschen von ihrer Geburt bis zum Tod so zu betreuen, dass Menschlichkeit, Nähe und Wärme trotz harter finanzieller Vorgaben und Taktungen nicht gänzlich untergehen. Der Regisseur des Films, Stephan Witthöft, steht danach zu einer Gesprächsrunde bereit, an der auch die im Film vorgestellte Intensivpflegerin Anja König, der Arzt und Landtagsabgeordnete Thomas Hartung (SPD) sowie Christian Müller als Moderator teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

red