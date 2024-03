Weimar. Eine mit Pillen versetzte Bockwurst war nicht der einzige gefährliche Fund, der die Polizei in Weimar beschäftigt hat.

Ein 38-jähriger Weimarer hat am Sonntagabend an einem Plattenweg in Weimar-West einen Giftköder gefunden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sein Hund den Köder, eine mit Pillen versetzte Bockwurst, bereits im Maul. Die Wurst konnte aber noch rechtzeitig wieder herausgeholt werden. In der Nähe wurde danach noch ein weiterer Giftköder gefunden. Beide wurden sichergestellt und eine Anzeige aufgenommen.

Spaziergänger findet Wurfgranate auf altem Truppenübungsplatz

Einen munitionsähnlichen Gegenstand hat ein Spaziergänger am Sonntagvormittag auf einem alten Truppenübungsplatz im Bereich Weimar-Buchenwald gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zeigte sich nach Rücksprache mit einem Experten des Kampfmittelräumdienstes und Übermittlung eines Fotos, dass es sich bei dem Fund um eine Wurfgranate handelte. Sie wurde im Anschluss von den Experten abtransportiert.

Zeugin beobachtet Unfallflucht in Wilhelm-Wagenfeld-Straße

Eine Weimarerin hat am Sonntagnachmittag in der Wilhelm-Wagenfeld-Straße beobachtet, wie ein 81 Jahre alter Autofahrer mehrfach versuchte, mit seinem Fahrzeug in eine längs zur Fahrbahn angeordnete Parklücke einzuparken und stieß dabei mindestens zweimal gegen die Front eines abgestellten Autos. Nach Polizeiangaben von Montag verließ der Unfallverursacher danach die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Dank der Zeugin konnte der Unfallverursacher zeitnah gefunden und die entsprechende Anzeige aufgenommen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red