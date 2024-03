Weimar. Deutsch-italienische Schulpartnerschaft: Gymnasium Schloss Belvedere lädt zum Chorkonzert mit Werken von Rossini ein

Das Musikgymnasium Schloss Belvedere veranstaltet am Donnerstag, 7. März, ein deutsch-italienisches Chorkonzert zu Ehren von Gioachino Rossini. Es beginnt um 18.30 Uhr und wird gemeinsam mit dem 40-köpfigen Chor des Marconi-Musikgymnasiums aus Pesaro gestaltet. Der Eintritt ist frei. Das Publikum erlebt Werke unter anderem von Bach, Mozart, Chopin, Rossini und Verdi.

Besonderes Augenmerk liegt bei diesem dritten Besuch des Marconi-Gymnasiums in Weimar auf Gioachino Rossini, dem herausragenden Opernkomponisten, der in Pesaro geboren wurde. Aufgrund seines Geburtstags am 29. Februar feiert er quasi alle vier Jahre. In diesem Jahr wäre er 232 Jahre alt geworden. Der Chor nutzt die Schaltjahre, um größere Konzertreisen zu Ehren seines berühmten Landsmanns zu unternehmen. Am Klavier wird der Chor von Elisa Cerri begleitet. Das Konzert wird vom Chor des Weimarer Musikgymnasiums eröffnet, bei dem neben Chorstücken auch Klavier, Flöte sowie Sologesang und Trompete zu hören sein werden.

Im Rahmen einer Schulpartnerschaft, die im Jahr 2016 begründet wurde, besuchten die italienischen Gäste zuletzt 2019 das Musikgymnasium in Weimar, wo der Chor das Publikum in Belvedere beeindruckte. Im September wird die 11. Klasse aus Belvedere nach Pesaro reisen und dort ebenfalls auftreten. Im Jahr 2016, dem Rossini-Jahr, unternahm der Kammerchor von Belvedere eine Konzert-, Sprach- und Bildungsreise nach Pesaro. Anlässlich des 150. Todestages von Rossini gab das Orchester des Weimarer Musikgymnasiums im Herbst 2018 ein Konzert in der italienischen Rossini-Stadt.

Bei jedem Austausch mit der Partnerschule ist für die Belvederer Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, die Kenntnisse in ihrer zweiten Unterrichts-Fremdsprache Italienisch zu festigen. In Weimar führen sie ihre rund 60 Gäste in italienischer Sprache zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt.

