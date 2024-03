Weimar. Interessierte sollten sich vorab ein kostenloses Ticket sichern

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird nach wie vor in Deutschland großes Vertrauen entgegengebracht. Dennoch verstärkt sich auch die Kritik: Die Berichterstattung sei einseitig und die vielen Sender seien zu teuer. Reformen werden gefordert. Zum Gespräch darüber hat das Haus der Weimarer Republik am Donnerstag, 21. März, ab 19.30 Uhr die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zu Gast. Interessierte sollten sich vorab an der Kasse des Hauses ein kostenloses Ticket sichern.

red