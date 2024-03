Weimar. Semistationäre Einrichtung der Stadt soll weiter am Standort bleiben.

Nach der halben vergangenen Woche soll Weimars semistationäre Einrichtung auch in dieser Woche weiter ihren Dienst an der Jenaer Straße verrichten. Er wurde durch den städtischen Ordnungsdienst einmal mehr in Höhe der EJBW postiert, wo maximal 30 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, wie die Stadt bereits in der Vorwoche angekündigt hatte. Sie verweist stets darauf, dass der sogenannte Panzerblitzer bei Bedarf jederzeit den Standort wechseln könne.

red