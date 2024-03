Weimar. Weimar und Eisgenuss: Café Venezia begrüßt den Frühling.

Mit den sonnigen Aussichten, die das vergangene Wochenende der Kulturstadt bescherte, startete auf dem Weimarer Theaterplatz auch die Open-Air-Eissaison. Das Café „Venezia“ hat nach der Winterpause seine Türen samt Freisitz wieder geöffnet. Eine Kugel Eis kostet hier inzwischen 1,80 Euro. Im Vorjahr war sie noch für 30 Cent weniger zu haben. Die „Gelateria Giancarlo“ in der Schillerstraße bietet ihre Premium-Eissorten für 2,50 Euro pro Kugel an. Im Café am Markt sind aktuell je Eiskugel 1,40 Euro zu zahlen.