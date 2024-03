Apolda. Im Hotel am Schloß können Gäste bald etwas über die kommunale Wärmeversorgung erfahren. Auch Vertreter der Branche sind dabei:

Die Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena-Weimarer Land lädt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jena zu einem Austauschformat ins Hotel am Schloß in Apolda ein. Anhand von spannenden Vorträgen und Aufgaben-Beispielen wird am Mittwoch, 20. März, von 14 bis 17.45 Uhr ein Einblick in die verschiedenen Aspekte der kommunalen Wärmewende gegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Weg zur kommunalen Wärmewende und der damit einhergehenden Klimaneutralität stelle für Kommunen eine der größten Herausforderung der kommenden Jahre dar. Fossile Energieträger seien keine nachhaltige Lösung. Umfassende Erfahrungen zu klimafreundlichen Wärmeversorgungskonzepten bestehen zugleich aber auch noch nicht.

Forschungen wollen einen Weg in die Zukunft finden

Fragen, wie die kommunale Wärmewende gelingen kann, seien aktuell Gegenstand verschiedenster Forschungs- und Pilotprojekte. Gemeinsam mit Vertretern der Energiebranche, Kommunalpolitik, sowie den Wirtschaftsförderungen Weimarer Land, Apolda und Jena möchte die Impulsregion sich daher im Rahmen eines Energie-Lunchs austauschen. Referent Ingo Müller von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck wird über Quartiersentwicklungen im ländlichen Raum sprechen. Alexander Römer von der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur wird Förderprogramme für Kommunen und Gewerbetreibende vorstellen.

Die Wärmeplanung soll als wegweisendes Instrument auf Grundlage der lokalen Gegebenheiten einen Weg aufzeigen, wie zukünftig Schritt für Schritt die Wärmeversorgung umgestellt werden kann. Ein herausragendes Ziel sei es in diesem Kontext, den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu finden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

red