Weimar. Konzert erklingt im April zum 30-Jährigen des Unternehmens in der Kulturstadt.

Der Produktionsstandort Bayer Weimar feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Zum Firmengeburtstag veranstaltet die Bayer AG erstmalig ein öffentliches Konzert auf der Wartburg, UNESCO-Welterbe und ein deutscher Symbolort. Mit der Sopranistin Fatma Said und Klarinettistin Sabine Meyer präsentiere die Abteilung für kulturelles Engagement des Unternehmens nach dessen Angaben am 16. April ein ebenso hochklassiges wie vielfältiges Programm.

