Weimar. Mitarbeiter der Stadtwirtschaft haben einen Beutel mit Cannabis gefunden und der Polizei übergeben. Nahe Umperstedt wurde eine junge Frau von Unbekannten angesprochen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar:

Einen duftenden Fund machten am Dienstagvormittag Mitarbeiter der Stadtwirtschaft. Als sie gerade dabei waren, an der Bahnunterführung in der Buttelstedter Straße Graffiti zu entfernen, fiel ihnen eine Tüte mit Cannabisblüten auf, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Ob diese jemand verloren oder dort platziert hat, ist nicht bekannt. Die etwa fünf Gramm wurden der Polizei übergeben, die die entsprechende Anzeige anfertigte.

Verkäuferinnen beleidigt

Ein 80 Jahre alter Mann aus Lübeck soll versucht haben, am Dienstagmorgen in einem Backwarengeschäft einen Kaffee kostenlos zu bekommen. Als ihm dies die Verkäuferin verweigerte, setzte sich der Mann vor den Laden und bat Passanten um Geld. Laut Polizei wollten uwei Verkäuferinnen den Mann auffordern, das Betteln zu unterlassen und die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin beleidigte der Lübecker die Verkäuferinnen mehrfach, so dass die Polizei gerufen wurde. Diese nahm eine Anzeige wegen Beleidigung auf. Außerdem hat der Rentner nun Hausverbot.

An offener Transportertür geschnitten

Schnittverletzungen an der Hand zog sich am Dienstagnachmittag ein 50 Jahre alter Radfahrer zu, als er im Rödchenweg zu dicht an einem dort abgestellten Transporter vorbei fuhr. Der Transporter hatte die Tür einen Spalt weit offen, so dass der Radfahrer dagegen fuhr. Ein Rettungswagen brachten den 50-Jährigen ins Krankenhaus.

15-Jährige von Unbekannten angesprochen – Zeugen gesucht

Eine 15-Jährige ist am Montagabend gegen 18 Uhr zwischen Umpferstedt und der Kompostieranlage von einem Unbekannten in einem Kleintransporter angesprochen worden. Die Teenagerin war mit ihrem Hund Gassi und ignorierte den Mann zunächst. Sie begab sich laut Polizeiangaben zügigen Schrittes Richtung Ortslage, während ihr der Transporter folgte. Erst als ein Mopedfahrer dazu kam, verließ der Mann den Ort des Geschehens. Nun sucht die Polizei den Mopedfahrer und andere Personen, denen der Kleinbus aufgefallen ist.

