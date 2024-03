Weimar. Kindertheater in der Alten Mühle: Christiane Weidringer ist mit ihrem märchenhaften Figurentheater zu Gast.

Das Kindertheaterstück „Daumesdick“ führt Christiane Weidringe am Sonntag, 10. März, um 16 Uhr im Kaminraum der Alten Mühle Tiefurt auf. Im Stück begibt sich Daumesdick, der kleine Held aus dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm, mutig auf eine Reise. Während seiner Abenteuer in der großen Welt begegnet er nicht nur freundlichen Wesen, sondern auch Gauner und gefräßige Tiere. Trotz vieler Herausforderungen beweist er, dass seine Kleinheit seine Stärke ist. Das Stück verspricht Unterhaltung für Kinder ab vier Jahren und ihre Begleitpersonen. Die Kasse öffnet um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 15.45 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf an den Touristinformationen in Weimar, Bad Berka, Jena und Erfurt.

red