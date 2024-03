Weimar. Unterirdisches Kleinod präsentiert sich ab dem 21. März frisch saniert und mit neuer Dauerausstellung

Die seit mehr als zwei Jahren für die Sanierung und Installation einer neuen Dauerausstellung geschlossene Parkhöhle im Ilmpark wird in Kürze wiedereröffnet. Genaugenommen handelt es sich zwar nicht um eine Höhle, sondern um ein Bergwerk, dessen unterirdische Gänge infolge von Bergbauarbeiten im 18. Jahrhundert entstanden waren. Am tradierten Namen hält die Klassik-Stiftung Weimar fest und präsentiert die Anlage unter dem Titel „Erlebnis Parkhöhle: Durch Zeit und Klima“.

Das Stollensystem unter dem Park an der Ilm biete einen Streifzug durch 200.000 Jahre Erd- und Menschheitsgeschichte. Die neue Dauerausstellung erzähle die Geschichte der Parkhöhle: angelegt in der Goethezeit, Jahrzehnte lang ungenutzt, diente sie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Schutzraum. Themenschwerpunkte sind dementsprechend nicht nur die Geologie und Urzeit-Geschichte, sondern auch die Nutzung der Höhle im Dritten Reich. Dazu wird es Zeitzeugenberichte geben, die sich mit den Zwangsarbeitern beschäftigen, die dort Untertage arbeiten mussten.

Die Wiedereröffnung findet wegen der beengten Räumlichkeiten nicht in der Parkhöhle selbst statt. Vielmehr wird sie am Donnerstag, dem 21. März, von 15 bis 19 Uhr in die Cafeteria der benachbarten Mensa der Bauhaus-Universität (direkt hinter dem Zugang zur Parkhöhle) ausgerichtet. Von dort aus können sich Interessierte nach Angaben der Klassik-Stiftung Führungen anschließen, die durch das Projektteam angeboten werden. Hierfür sei eine Anmeldung vor Ort möglich. Zur Teilnahme an der Wiedereröffnung ist bis zum 15. März eine Anmeldung unter museen-veranstaltungen@klassik-stiftung.de erbeten.

red/se