Apolda. Bei Kaffee und Musik haben sich Apoldaerinnen in der Begegnungsstätte der Tafel ausgetauscht. Auch inhaltlich wurde einiges geboten:

In der Begegnungsstätte der Apoldaer Tafel haben sich am Mittwoch ungefähr 30 Frauen zu Kaffee, Kuchen und Musik getroffen. „Wir haben eine Befragung durchgeführt, warum es den Frauentag gibt. Dafür haben die Frauen Lose für eine Tombola bekommen. Als Preise gab es Deko und keine Pflegesets“, so Kathleen Keitel, Bereichsleiterin Soziale Dienste der Diakonie und Betreuerin der Tafel. Auch Vertreter der Schuldnerberatung, des Frauenfamilienzentrums, des Frauenschutzes Apolda und des Projekts „MiA - Miteinander in Apolda“ haben in entspannter Atmosphäre ihre Angebote vorgestellt. „Die Veranstaltung fand in der Tafel statt; aber nicht nur für Tafelgäste. Das war uns wichtig, weil dort eine echte Begegnungsstätte entstehen soll. Dafür wollen wir die Scheu nehmen“, so Keitel.