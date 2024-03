Weimar. „Die Buddenbrooks“ und „John Lennon – Across the universe“ fallen aus. Um „Ariadne auf Naxos“ zu sehen, gibt es am Sonntag die letzte Chance.

Pech für Fans des Ex-Beatles und Solorockstars: Die für Freitagabend, 8. März, am DNT geplante Vorstellung von „John Lennon – Across the universe“ fällt krankheitsbedingt aus. Ebenso muss bereits Donnerstagabend „Die Buddenbrooks“ entfallen. Wie das Theater informiert, können Karten an der Theaterkasse zurückgegeben oder umgetauscht werden.

„Ariadne auf Naxos“ ist am Sonntagabend, 10. März, 18 Uhr, das letzte Mal am DNT zu sehen. Im Großen Haus entsteht ein Spiel im Spiel: An einem geselligen Abend sollen auf Wunsch des Gastgebers die tragische Oper „Ariadne auf Naxos“ und eine derbe Tanzposse gespielt werden. Das DNT-Publikum wählt zwischen ernster Oper, jazziger Dada-Performance und Drag-Spektakel.

red