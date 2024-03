Weimar. In Weimar sind mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen worden. Außerdem zeigte sich ein Autofahrer wenig begeistert davon, dass sein Kennzeichen entstempelt wurde.

In einem Mehrfamilienhaus in Weimar-Nord wurde eingebrochen. Das bemerkte laut Meldung der Polizei am Mittwochmorgen eine Bewohnerin. Demnach wurden vier Abteile aufgebrochen. Die Bewohnerin vermisst jetzt unter anderem eine Flasche „Weimar“ für sechs Euro. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 300 Euro. Was noch geklaut wurde, muss noch ermittelt werden.

Mann wehrt sich gegen Zwangsentstempelung

Ganz und gar nicht einverstanden war am Mittwochvormittag ein 64-Jähriger mit der Entstempelung seines Fahrzeuges. Diese wollte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes an einer Tankstelle vornehmen, schreibt die Polizei in einer Meldung. Der Mann habe dies durch „aktive Gegenwehr“ zu verhindern versucht. Der Ordnungsamtmitarbeiter ließ sich davon nicht aufhalten und entfernte die Plakette, ehe der Autofahrer davonfuhr. Die nun informierte Polizei konnte den Mann wenig später auffinden. Noch immer sei er nicht zur Kooperation bereit gewesen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Moped nicht zugelassen und kein Führerschein

Ebenfalls ein Problem mit der Pflichtversicherung hatte das Cross-Motorrad, mit dem am Mittwochmorgen ein 16-Jähriger zu seiner Regelschule fuhr. Ein Zeuge stellte laut Meldung der Polizei fest, dass das Gefährt kein Kennzeichen hat und informierte die Beamten. Als die Polizei vor Ort eintraf, gab der Teenager an, das Motorrad nur geschoben zu haben, weil er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Der Zeuge wiederum habe den Jugendlichen überführt, zumal er bereits häufiger durch das Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Um das in Zukunft zu verhindern, wurde das Motorrad sichergestellt und abgeschleppt.

red