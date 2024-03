Weimar. In Sachen Live-Musik hat man am Samstagabend in Weimar die Qual der Wahl. Diese Konzerte stehen an:

Indiemusik aus Erfurt und Berlin

Indiepop steht am Samstagabend im Kasseturm auf dem Programm. Am 9. März kommen ab 20 Uhr die Bands „2Leben“ und „Spielplatz Prinz Leopold“ auf die Bühne. „2Leben“ aus Erfurt verbindet Indie-Rock mit Singer-Songwriter-Einflüssen, der sich deutlich vom Einheitsbrei der modernen Musiklandschaft abheben will. „Spielplatz Prinz Leopold“ aus Berlin liefern emotionale deutsche Texte über drahtigen Drumbeats, verzerrten Gitarrenriffs und Synthesizerklängen. Tickets kosten Studierende 10 Euro und alle anderen 13 Euro. 2 Euro günstiger ist es im Vorverkauf unter tixforgigs.com/event/54833.

Von „Pippi Langstrumpf“ bis Queen

Seit 25 Jahren auf dem Holzweg zu sein, feiert am Samstag, 9. März, 20 Uhr, die Band Wildes Holz in Weimar. In der Redoute (Ettersburger Straße 61) gibt das Trio an Blockflöte, Gitarre und Kontrabass ein wildes Repertoire wieder, das von „Pippi Langstrumpf“ bis zu „We will rock you“ reicht. Der Mix aus Pop, Rock, Jazz, Klassik, Elektro und Instrumentalmusik wird nicht zuletzt durch energiegeladene Choreografien zu einer unterhaltsamen Show. Karten für das Gastspiel auf der DNT-Bühne sind noch erhältlich an der Theaterkasse oder online unter nationaltheater-weimar.de.

red