Weimar. Ramón Seliger über Geduld und einen zarten Glauben, der offen ist für das Staunen.

Der kleine Junge legt das Weizenkorn in das Glas mit Erde. Sorgfältig drückt er das Korn hinein und bedeckt es mit Erde. Ein bisschen Wasser. Fertig. Jetzt heißt es warten. Im Kindergarten hatten sie ihm ein Wunder versprochen. Aber es passiert nichts.

So ist das manchmal im Leben. Ich kann es gar nicht erwarten, dass etwas passiert. Der Film, der endlich in die Kinos kommt. Der Anruf, auf den ich so lange warte. Der Krieg in der Ukraine, der endlich zu Ende gehen soll. Ich gestehe: Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Und auch nicht die Einsicht, dass ich manchmal erst etwas Altes loslassen muss, bevor etwas Neues entstehen kann.

Ramón Seliger ist Rektor und Geschäftsführer der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein. © Guido Werner | Guido Werner

Neuanfang gelingt oft nicht ohne Abschiede

Die Wahrheit ist: Das Neue braucht oft Platz. Aber ich bin mit meinen alten Augen noch immer auf der Suche nach bewährten Lösungen. In Gedanken muss ich erst frei werden. Das sind manchmal harte Einsichten: Loslassen. Trauer. Wut. Die Einsicht, dass es Dinge gibt, die ich nicht in der Hand habe. Das ist schwer auszuhalten.

Es ist wie mit dem Weizenkorn, das der Junge in die Erde drückt. Es braucht Zeit, ein wenig Zuwendung und einen zarten Glauben, der offen ist für das Staunen. Es hat schon begonnen, aber es wird nicht ohne Abschiede geschehen. In der Bibel heißt es für diesen Sonntag: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Einen schönen Sonntag und offene Augen und Herzen für das Staunen.

