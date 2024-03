Weimar. Die Landesjugendbigband ist auf Tour. Die Jazz-Nachwuchs Thüringens konzertiert erstmals unter der Leitung von Tim Jäkel.

Die Landesjugendbigband tourt am Wochenende durch Thüringen. Am Nach Auftritten in Gera und Ilmenau ist sie am Sonntag, 10. März, schließlich in Weimar. Im Mon Ami tritt sie um 17 Uhr auf unter dem Motto „Not to be forgotten“. Zu hören sind dann Titel aus allen Zeiten der Jazz-Geschichte. Vom Bigband-Klassiker über Titel aus dem deutschen Songwritertum bis hin zu Jazz-Interpretationen aus Filmen ist alles dabei.

Erstmals probt und konzertiert die Band mit Musizierenden zwischen 16 und 26 Jahren unter der künstlerischen Leitung des Arrangeurs, Komponisten, Trompeters, Dozenten und Bigbandleiters Tim Jäkel. Tickets für das Konzert in Weimar kosten 8 Euro, 5 Euro ermäßigt. Die Abendkasse ist ab 16 Uhr geöffnet.

red