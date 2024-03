Weimar. Kunsthistoriker Ulrich Feldhahn spricht im Museum Neues Weimar über François Haby, der im Kaiserreich für einen Modetrend sorgte.

Auf die Fähigkeiten von Friseur François Haby (1861-1938) vertraute Kaiser Wilhelm II. Doch nicht nur sein Geschick an der Schere war bemerkenswert, er sei auch ein genialer Marketingstratege gewesen, meint Ulrich Feldhahn, der darüber am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr einen Vortrag im Museum Neues Weimar hält. Dazu lädt die Weimarer Kunstgesellschaft ein.

Die von Henry van de Velde im extravaganten Jugendstil gestalteten Elemente aus Habys Berliner Friseursalon werden im Neuen Museum ausgestellt und konnten zuvor schon im Bauhaus-Museum am Theaterplatz angeschaut werden. Haby selbst habe Stil bewiesen, indem er die markante Barttracht des Kaisers erfand und viel Aufhebens um dessen Haarprodukte machte, die er anschließend erfolgreich verkaufte. Seine erstaunliche Karriere sei schließlich im Ersten Weltkrieg am sorglosen Ausplaudern von Kriegsgeheimnissen gescheitert.

Ulrich Feldhahn hat Kunstgeschichte, Volkskunde und Denkmalpflege studiert. Als Kunsthistoriker arbeitet er in Berlin und am Schloss Wernigerode und plant aktuell einen Film über François Haby. Im Anschluss an seinen Vortrag besteht die Möglichkeit, den originalen Frisierplatz im Neuen Museum genauer in Augenschein zu nehmen. Kostenfreie Tickets zum Vortrag können reserviert werden über klassik-stiftung.de.

red