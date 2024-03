Weimar. Auftakt mit Lesung „Weimar für Klugscheißer“ im Mon Ami. Unternehmen zählt aktuell 4500 Wohnungen und betreut etwa 5950 Mitglieder.

Seit nunmehr 125 Jahren prägt die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e.G. (GWG) die Stadt Weimar durch ihr Engagement im Bereich Wohnraumvermietung. Im Jahr 1899 wurde auf Einladung des geheimen Regierungsrats und Oberbürgermeisters Papst ein Bauverein gegründet, um der damaligen Wohnungsknappheit entgegenzutreten. 61 engagierte Bürger schlossen sich zusammen und verabschiedeten das erste Statut der Genossenschaft. Nur einen Monat später begann der Bau von zwei Häusern mit je acht Wohnungen. Was mit 16 Wohnungen begann, setzte die Genossenschaft über 125 Jahre hinweg fort. Heute verwaltet die GWG stolze 4500 Wohnungen in Weimar und betreut etwa 5950 Mitglieder, teilte die Genossenschaft in einer Presseinformation mit.

Das erste Haus des Bauvereins steht noch immer

Das noch heute existierende Eckhaus an der Kreuzung von Buttelstedter und Grossestraße in Weimar mit der bezeichnenden Anschrift Grossestraße 1 war das erste, das der Bauverein Weimar errichtet hat. Dessen Gründung am 10. April 1899 war der Grundstein für die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWG) Weimar. Das Gebäude blieb in seiner Grundstruktur erhalten, leider hat die spitz zulaufende Bedachung des Eckteils in Form eines Türmchens die mehr als 100 Jahre nicht überdauert.

Zur Feier ihres Jubiläums ruft die GWG im Jubiläumsjahr zu verschiedenen Veranstaltungen. Den Auftakt bildet eine Buchlesung von Mirko Krüger mit dem Titel „Weimar für Klugscheißer“ am Dienstag, dem 12. März, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Mon Ami. Mehr als 200 Mitglieder haben sich für diesen unterhaltsamen Abend angemeldet, der mit zahlreichen Anekdoten über die Kulturstadt Weimar aufwarten wird.

Übers Jahr erleben Mitglieder eine Veranstaltungsreihe

Weitere Highlights der Veranstaltungsreihe sind nach Angaben des Unternehmens Führungen durch den Thüringer Landtag, ein Tanztee, ein sommerliches Sportfest im August sowie eine weitere Buchlesung mit dem Astrophysiker, Naturphilosophen, Wissenschaftsjournalisten, Fernsehmoderatoren und Hörbuchsprecher Harald Lesch über die Entdeckung der Milchstraße. Den krönenden Abschluss bildet nach Informationen der GWG ein Adventskonzert des Weimarer Musikgymnasiums Schloss Belvedere, das in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) stattfinden werde.

Passend zum Jubiläum steigt die Verzinsung

Im Rahmen des Jubiläumsjahres dürfen sich die Mitglieder der Genossenschaft auch über einen Sonderzins auf ihr genossenschaftliches Guthaben freuen. Passend zum 125. Geburtstag werde die Verzinsung für das Kalenderjahr 2024 um 1,25 Prozent erhöht, teilte das Unternehmen mit.

Vor fünf Jahren hatte die GWG bereits ihr 120-jähriges Jubiläum groß gefeiert. Höhepunkt seinerzeit war eine Party im Kirschbachtal: Mehr als 3500 Menschen verwandelten die sonst so ruhige Anliegerstraße in ein Festivalgelände. Seither ist die Zahl der GWG-Mitglieder gestiegen, deren es 2019 nach Angaben des Unternehmens 5700 gegeben hatte. Die Party-Gäste erlebten ein buntes Programm, unter anderem mit der Apoldaer Gugge-Musik, der Band Annred mit der aus Weimar stammenden Sängerin Anna Steinhardt sowie dem Eisenacher Lindenberg-Double „ Vize-Udo“, der durch die Leserfeste unserer Zeitung längst auch in der hiesigen Region bestens bekannt ist, sowie der Abba-Coverband „ A4U“.

red/se