Weimar/Apolda. Volle Hütte: Tausend Gäste beim „Tag der Karnevalisten“ in der Festhalle der Vereinsbrauerei.

Zur großen Dankeschönveranstaltung waren die Faschings- beziehungsweise Karnevalsvereine aus Weimar und aus dem Weimarer Land am Samstag in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda versammelt. Dort sahen 1000 Gäste 35 Showprogramme der einzelnen Vereine. Zum „Tag der Karnevalisten“ eingeladen hatte der Faschingsregionalverein Apolda (FRA). Das Hofballett des Handwerker Carnevalsvereins Weimar bewies dabei in schicker Uniform wie bei den eigenen Prunksitzungen des HWC einmal mehr, dass die Frauen zum Besten gehören, was in der Region an karnevalistischem Tanz aufgeboten wird. Am Wochenende zuvor zeigte ihr Auftritt beim Basketballspiel von Culture City Weimar in der hiesigen Asbachhalle, dass das Können auch Sportfans einfach mitreißt.